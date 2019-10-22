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Bodrum'da yelken şöleni başladı

46 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışları başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup yelken yarışları başladı.

Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde bu yıl 31'incisi gerçekleştirilen ve 26 Ekim Cumartesi günü sona erecek organizasyon kapsamında, yaklaşık 100 tekne denize açıldı.

Hayatta olmayan denizciler ile geçmiş yıllarda yarışa katılan ve organizasyona emek verenlerin anısına, "İz bırakanlar" adıyla yapılan ilk etabın startı öncesi denize çelenk bırakıldı.

Daha sonra yarışçılar Bodrum açıklarında yelken açarak mücadeleye başladı. 12 millik yarışın başlangıç hattında çok sayıda teknenin bir arada olduğu anlarda ve devam eden mücadelelerde renkli görüntüler oluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da destekçileri arasında yer aldığı yarışlarda ilk gün mücadelesinin ardından tekneler, Bodrum Kalesi açıklarına ve limana demir atacak. Yarışlar, yarın Bodrum-Kissebükü etabıyla devam edecek.

Ayrıca etkinlik boyunca, sanatçı İlhan Koman'ın atölye olarak kullandığı ve yaşadığı "Hulda" adlı 114 yıllık gemisindeki sergide, eserlerinin bir kısmı ziyaret edilebilecek.

Akdurak: "Çok önemli bir yarış"

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun artık uluslararası bir marka olduğunu dile getirdi.

Destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Akdurak, "Hem Türkiye'nin hem de Bodrum'un tanıtımı ve Türkiye kıyılarının yelken sporu için ne kadar mükemmel bir antrenman sahası olduğunu göstermek adına çok önemli bir yarış." ifadelerini kullandı.

Medya mensuplarına etkinlik hakkında bilgi veren The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, yurt dışından da yarışçılar ve gazetecilerin geldiğini aktardı.

Konserler, "Mavi Yolculuk Mutfağı" yemek yarışması gibi çeşitli etkinliklerin de düzenleneceğini anlatan Aras "Denizin üzerinde yatlardan oluşan, dünyanın en büyük sevgi çemberini yapmış olacağız. Orada dostluk mesajlarını bütün dünyaya vereceğiz." diye konuştu.

Organizasyon komitesi başkanı Süleyman Uysal ise etkinlikte yerli ve yabancı bin 500'ün üzerinde kişiyi ağırladıklarını belirtti.

Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, bazı resmi kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri de tekneyle açılarak yarışları izledi.

Bodrum'da yelken şöleni başladı

Bodrum, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:25 Kaynak: AA
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