Bodrum'da "Yeni dünya sanatı" sergisi açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Yeni dünya sanatı" adlı sergi açıldı.

D-Marin Turgutreis Yatch Clup 71 Derecede açılışı yapılan, küratörlüğünü Yurdagül Arslan'ın yaptığı görsel sanatlar karma yapıtlar sergisine, 20 sanatçı destek veriyor.

"Yeni dünya sanatı" başlığında gerçekleşen sergiye, tatilciler de ilgi gösteriyor.

Yurdagül Arslan, yaptığı açıklamada, açtıkları sergilerin ses getirmeye ve koleksiyonerlerin ilgisini çekmeye devam ettiğini bildirdi.

Arslan, "Geleceğin sanat renklerini oluşturacak, koleksiyonerlerin, sanatseverlerin gözdesi olabilecek, gelecek vadeden harika yeteneklerin buluştuğu bir sanat şöleni olan 'Yeni Dünya Sanat'ı isimli sergi, aynı zamanda modern ve çağdaş sanatın ana hatlarını ve geçirdiği dönüşümü izleme olanağı sunuyor." ifadesini kullandı.

Sergi, 14 Eylül'e kadar 10.00 - 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.