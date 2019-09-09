Son Dakika Haberleri: Bodrum'da yeni eğitim-öğretim yılı
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Bodrum'da yeni eğitim-öğretim yılı

1 saat önce

Öğrencilerden görüntüler -Törenden detaylar Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, iki ilçede 40 bin 288 öğrenci ders başı yaptı.

-Öğrencilerden görüntüler

-Törenden detaylar Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, iki ilçede 40 bin 288 öğrenci ders başı yaptı.

Bodrum'da yeni eğitim-öğretim yılı

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:26 Kaynak: AA
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