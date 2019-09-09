Bodrum'da yeni eğitim-öğretim yılı
1 saat önce
Öğrencilerden görüntüler -Törenden detaylar Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, iki ilçede 40 bin 288 öğrenci ders başı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:26 Kaynak: AA
-Öğrencilerden görüntüler
-Törenden detaylar Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, iki ilçede 40 bin 288 öğrenci ders başı yaptı.
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