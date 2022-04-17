Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı

17.04.2022 21:19
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve 6 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, akşam üzeri yeniden başladı. 2,5 hektarlık alanın kül olduğu bölgede rüzgarın şiddetiyle yeniden canlanan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saat 05.00 sıralarında Yakaköy Mahallesi Çilek mevkiindeki ormanlık alanda başlayan ve 6 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, akşam üzeri saat 17.00 sıralarında yeniden başladı. Bölgede etkili olan rüzgarın da şiddeti ile tekrar yükselen alevleri kontrol altına almak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar alevleri söndürmek için canla başla çalıştı. Tepelik ve sığ arazide çıkan yangına çok sayıda arasöz, itfaiye ekibi ve gönüllü vatandaşlar ile müdahale edilirken, yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Şiddetli rüzgara rağmen yangın, kontrol altına alınırken bazı bölgelerin de soğutma çalışmaları başlatıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tankerleri de bölgeye gelerek ekiplere su takviyesi yaptı. Ayrıca yangının akşam saatlerinde başlaması sebebiyle oruçlu olan vatandaşlar ve ekipler için kumanya hazırlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler başlatılırken sabotaj ihtimali de araştırılıyor. - MUĞLA

Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı

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BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK ALANDAKİ YANGIN YENİDEN BAŞLADI Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI Son dakika haber: ALEVLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI, YANGIN MERDİVENİ DIŞINDA MAHSUR KALDI

İtfaiye, Bodrum, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da yeniden başlayan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika


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