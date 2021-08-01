Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın! Ekipler seferber oldu - Son Dakika

Yangın saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.

YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.

5 İLDE 11 YANGIN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 100 yangından 89'u kontrol altına alındı. 5 ildeki 11 yangına müdahale devam ediyor.

MANAVGAT'TA 2 YANGIN İŞÇİSİ HAYATINI KAYBETTİ

2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.