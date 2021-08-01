Yangın saat 13.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi'nin yukarı kısmında evlere yakın bir bölgede başladı. Kısa sürede büyüyen yangın çevreye yayılmaya başladı. Yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edilirken, hava ve arazi şartlarının olumsuz olduğu bölgede yangın hızla yayılıyor.
Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor. Öte yandan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yoğunluk oluşmaması için yolda güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son verilere göre 100 yangından 89'u kontrol altına alındı. 5 ildeki 11 yangına müdahale devam ediyor.
2 orman işçisinin Manavgat'taki yangında yaşamını yitirmesiyle bölgede yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın! Ekipler seferber oldu - Son Dakika