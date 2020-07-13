Bodrum'da yerleşim yeri yakınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bodrum'da yerleşim yeri yakınında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerinin yakınında zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

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Çırkan Mahallesi Turan Sokağı ile Başaran Sokağı arasındaki kuru dere yatağı ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşlar da hortumlarla su sıkıp, kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Milas Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman işçileri de arazözle köpüklü su çıktı.

Evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında, tavuklarını kurtarmaya çalışan Serkan Kirman'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu, park halindeki iki minibüste ve ağaçların yanındaki teknede hasar oluştu. Yaklaşık 5 dönümlük alandaki zeytin ağaçları da zarar gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edilen Kirman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracında hasar oluşmasını göze alıp tavuklarını kurtarmaya çalıştığını söyledi.

Tavuk ve civcivlerinin telef olduğunu dile getiren Kirman "Maddi zararımız var. 10 tavuk, 6,7 civcivimiz vardı. Sadece bir tane tavuğumu kurtarabildim, diğerleri telef oldu." dedi.

Ziraat alanının sahibi Celal Türkdoğan da zeytin ağaçlarının yandığını, yangını çocukların oynarken çıkarmış olabileceğini, ayrıca bazı kişilerin çöplerini bölgeye attığını öne sürdü.

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 22:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yerleşim yeri yakınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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