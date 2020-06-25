Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını - Son Dakika

Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

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İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:41 Kaynak: DHA

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