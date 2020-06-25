Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını (2) - Son Dakika

Bodrum'da, yerleşim yerlerine yakın makilik yangını (2)
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIMuğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı.
1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Selçuk
AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:11 Kaynak: DHA
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