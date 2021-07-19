Bodrum'da yerli ve yabancı sanatçıların heykelleri beğeni topladı - Son Dakika

Kovid-19 salgın sürecinde sanatın yükselen değer olduğuna işaret eden Dolmacı, açık hava sergisinde Kolombiya , Almanya , Kore ve Türkiye 'den önemli sanatçıların eserlerinin yer aldığını ifade etti.

Organizasyonu gerçekleştiren Sevil Dolmacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanatla doğayı birleştirdiklerini ve açık hava heykel parkı projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Serginin açılış kokteyline iş ve sanat çevresinden çok sayıda davetli katıldı.

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