Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti - Son Dakika

Bodrum'da tam kapanmadan muaf olan yerli ve yabancı turistler denizin keyfini doyasıya çıkardı. İlçenin dünyaca ünlü plajlarından Paşataralsı, Kumbahçe, Bitez sahillerinde turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapama açıklamasının ardından Bodrum'da 2'inci konutları olan vatandaşlar ilçeye akın etti. Kapanma öncesinde otellere yapılan rezervasyonlar iptal edilmeyince az sayıda yerli ve yabancı turistte Bodrum'daki açık olan otellere geldi. Havaların bir anda ısınmasıyla birlikte otellerde tatil yapan turistler denize girerek serinledi. Tam kapanmanın ardından vatandaşların akınına uğrayan Bodrum'da yasağın ilk gününden itibaren de cadde ve sokaklar boş kaldı. Büyük ölçüde kısıtlamalara uyulan ilçede boş kalan sahillerin keyfini yerli ve yabancı turistler çıkardı. - MUĞLA