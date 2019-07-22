Bodrum'da "Yıldız Tozları Sergisi" açıldı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 sanatçının katılımıyla "Yıldız Tozları" isimli serginin açılışı yapıldı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:09 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, 30 sanatçının katılımıyla "Yıldız Tozları" isimli serginin açılışı yapıldı.
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Club'un ev sahipliğinde, küratör Yurdagül Arslan'ın üstlendiği serginin açılışına, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.
30 sanatçının katıldığı görsel sanatlar ve karma yapıtlar sergisinin 30 Temmuz'a kadar açık kalacağı bildirildi.
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