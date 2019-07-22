Son Dakika Haberleri: Bodrum'da "Yıldız Tozları Sergisi" açıldı
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Bodrum'da "Yıldız Tozları Sergisi" açıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 sanatçının katılımıyla "Yıldız Tozları" isimli serginin açılışı yapıldı.

Bodrum'da
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 30 sanatçının katılımıyla "Yıldız Tozları" isimli serginin açılışı yapıldı.
D-Marin Turgutreis Yacht Club'un ev sahipliğinde, küratör Yurdagül Arslan'ın üstlendiği serginin açılışına, yerli ve yabancı tatilciler ilgi gösterdi.
30 sanatçının katıldığı görsel sanatlar ve karma yapıtlar sergisinin 30 Temmuz'a kadar açık kalacağı bildirildi.
Turgutreis, Bodrum, Yacht, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:09 Kaynak: AA
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