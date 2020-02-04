Bodrum'da yılların sorunu çözüme kavuşuyor - Son Dakika
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Bodrum'da yılların sorunu çözüme kavuşuyor

6 saat önce

MUĞLA (İHA) – Bodrum'da, Tepecik Mahallesi Menekşe ve Osman Kızıldereli sokaklarda yağmur sonrası yaşanan olumsuz görüntüler yapılan çalışmalarla sona eriyor.

Bodrum'da yılların sorunu çözüme kavuşuyor, System.String[]

MUĞLA (İHA) – Bodrum'da, Tepecik Mahallesi Menekşe ve Osman Kızıldereli sokaklarda yağmur sonrası yaşanan olumsuz görüntüler yapılan çalışmalarla sona eriyor.


Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıllardır yağmur sonrası su taşkınlarının yaşandığı Tepecik Mahallesi Menekşe ve Osman Kızıldereli Sokaklarda başlattığı geniş kapsamlı çalışmaları tamamlamak üzere. Yapılan çalışmalar kapsamında Menekşe Sokak'ta 98 metre, Osman Kızıldereli Sokak'ta ise 144 metre yağmur suyu uzaklaştırma kanalı döşendi. Yağmur suyu uzaklaştırma kanallarının tamamlanmasının ardından Menekşe Sokak'ta 425 metrekare, Osman Kızıldereli Sokak'ta ise 700 metrekare parke döşemesi yapıldı. Çalışmalarda ayrıca imar planlarında yer alan, Osman Kızıldereli Sokak'tan Neyzen Tevfik Caddesine çıkan bir sokak açıldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan ve Tepecik Mahalle Muhtarı Mustafa Girgin'de yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Aralık ayında başlayan çalışmalar kapsamında Osman Kızıldereli Sokak'tan Hamam Sokak'a 60 metre, yine Osman Kızıldereli Sokak'tan Yankı Sokak'a ise 120 metre yağmur suyu uzaklaştırma kanalları döşenecek. - MUĞLA

Fen İşleri Müdürlüğü, Tepecik, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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