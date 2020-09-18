Bodrum'da yokuş çıkan tırdan ayrılan dorse, otomobillere ve iş yerine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yokuş çıkan tırın yerinden kurtulan dorsesinin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali A. yönetimindeki 48 ABM 263 plakalı tırın 48 U 4463 plakalı dorsesi, Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Efendi Caddesi'nde yokuş çıktığı sırada, bağlı bulunduğu yerden ayrıldı.

Bir süre yolda yokuşta sürüklenen dorse, park halindeki iki otomobile ardından da bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Kazada, park halindeki 48 VE 443 plakalı otomobilin sürücüsü Salim Akdeniz yaralandı.

Akdeniz, bölgeye sevk edilen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçlarda ve iş yerinin duvarında hasar oluştu.

Kazayı görenlerden Erkan Yıldız, AA muhabirine, dorsenin büyük bir gürültüyle iş yerinin duvarına çarptığını, yaralanan otomobil sürücüsünün kısa süreli şok yaşadığını ifade etti.