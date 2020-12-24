Bodrum'da yollarda tehlike oluşturan dallar kesiliyor - Son Dakika

Bodrum'da yollarda tehlike oluşturan dallar kesiliyor

24.12.2020 17:07
Bodrum'da yollarda tehlike oluşturan dallar kesiliyor, System.String[]

Bodrum'da cadde ve sokaklarda tehlike oluşturan ağaçların dallları belediye ekiplerince budanıyor.

Bodrum'da cadde ve sokaklarda tehlike oluşturan ağaçların dallları belediye ekiplerince budanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, can ve mal kaybının önüne geçmek için tespitini yaptıkları ağaçlarda gerekli budama işlemlerini titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, ilçe genelinde ekolojik dengeye ve kent estetiğine uyumlu yeşil alan düzenleme çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde enerji nakil hatlarında tehlike oluşturacak şekilde uzanan dallar elektrik dağıtım şirketi Aydem ekipleri ile iş birliği içinde budanıyor.

Kent içinde trafik güvenliğini sağlamak, sürücülerin görüşünün engellenmemesi amacıyla orta refüjlerdeki ağaçların dallarını da yerden budama yöntemiyle temizleniyor.

Öte yandan, yeşil alan ve parklarda yabani ot temizliği çalışmaları devam ederken, doğru budama işlemiyle temizlenen ağaçlar güvenli hale getiriliyor.

Çalışmalar kapsamında, kamu kurum ve kuruluşların ön cepheleri ve çevresindeki ağaçlarda peyzaj düzenlemesine göre budaması yapılıyor.

Hisarcık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yollarda tehlike oluşturan dallar kesiliyor - Son Dakika


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