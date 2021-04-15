Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da yolunu şaşıran flamingo belediye ekiplerince kurtarıldı

-Flamingonun denizdeki görüntüsü -Flamingonun dere yatağındaki görüntüsü -Zabıta ve vatandaşlarca yakalanıp bölgeden alınması Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşıran flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı.

-Flamingonun denizdeki görüntüsü -Flamingonun dere yatağındaki görüntüsü - Zabıta ve vatandaşlarca yakalanıp bölgeden alınması Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolunu şaşıran flamingo, belediye ekiplerince kurtarıldı. Gümbet Mahallesi'nde önce denizde kıyıya yakın alanda, daha sonra da bir dere yatağında dolaşan yavru bir flamingo gören vatandaşlar durumu, Bodrum Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gider zabıta ekibince alınan flamingo, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan flamingonun, doğal yaşam alanına geri bırakılacağı öğrenildi.

Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları bir bir anlattı

Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum

Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti

Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı

İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu

Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti

Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu