Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi - Son Dakika

Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi

07.10.2020 12:18
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi, System.String[]

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da az su tüketimine rağmen gelen yüksek faturalar Bodrumluların tepkisine neden oldu.

MUĞLA'nın turizm cenneti ilçesi Bodrum'da az su tüketimine rağmen gelen yüksek faturalar Bodrumluların tepkisine neden oldu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, faturalardaki hatanın 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli'nin hata sonucu, bilgisayarda aylık değil, yıllık katsayı üzerinden hesaplanmasından kaynaklandığını belirtip, 5 Ekim itibariyle iptal edilen tüm okumalara yeniden tahakkuk oluşturulduğunu söyledi.

Bodrum'da küçük bir işletmeye 14 lira 30 kuruşluk su kullanmasına rağmen 2 bin 153 lira fatura gönderildi. Faturada, içme suyu bedeli 14 lira 30 kuruş, atık su bedeli ise 24 lira 12 kuruş olarak yer aldı. Faturayı yüksek gösterenin ise 1788 lira 80 kuruşluk 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli' olduğu dikkati çekti. Çeşitli vergilerin de eklenmesiyle faturanın 2 bin 153 liraya yükseldiği görüldü. İşletme sahibi, faturayı sosyal medyadan paylaşıp, tepkisini dile getirdi. 'KURUMLAR VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEYECEK ÇÖZÜMLER GELİŞTİRMELİ'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, su faturaları üzerinden toplanan katı atık toplama ücretlerinde astronomik rakamlarla karşılaşıldığını bu durumun normal olmadığını ve düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Su faturalarıyla sadece su ücreti toplanması gerektiğine dikkati çeken Özçelik, "Su ücretleri, su sağlanması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili yatırımları karşılayacak biçimde olmalıdır. İçme suyu ücretleri üzerinde birçok kalem ve vergiler söz konusu. Bu ücretler su tüketimi az da olsa faturaları yukarı seviyelere çıkarıyor. 15 liralık bir faturanın 2 bin lira çıkması vatandaşın yeterli ve temiz suya erişimini engelleyecek niteliktedir. Gözlemlerime göre bu durumda birçok fatura söz konusudur. Teknik bir hata varsa derhal düzeltilmelidir. Belediyelerimiz katı atık toplama ücretlerini en aza indirecek mekanizmaları geliştirmelidirler. Söz konusu durum, faturaların doğruluğu üzerindeki denetim mekanizmalarının yeterli olmadığını gösteriyor. Kurumlarımızın özveriyle, vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek çözüm alternatiflerini geliştirmeleri gerekiyor" dedi.BELEDİYEDEN 'BİLGİSAYAR HATASI' AÇIKLAMASIBodrum Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, faturalara yansıyan yüksek miktarlardaki 'ilçe belediyesi katı atık toplama-taşıma bedeli'nin bilgisayar hatasından kaynaklandığına dikkat çekildi. Açıklamada, gönderilen hatalı faturalar tahsil edilmeyip, yerine yeni faturalar gönderileceği belirtildi.'VERİ GİRİŞİ AYLIK KAT SAYI YERİNE YILLIK KAT SAYI ÜZERİNDEN YAPILMIŞ'CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da ekim ayı Belediye Meclis toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunup, "Evsel katı atık yönetimine istinaden, 2019 yılı ekim ayı meclisimizde Evsel Katı Atık Tarife raporu kabul edilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanmıştı. 2020 yılı mart ayında başlayan salgın nedeniyle bu tarifelerde bazı veri girişleri yapılamadı. Genel olarak veri girişi yapılmayanlar iş yeriydi. Bu girişler, MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bilgisayar sistemine, Bodrum Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu veri girişleri yapılırken, sehven, aylık katsayı üzerinden yapılması gereken veri girişi yıllık katsayı üzerinde yapılmıştır. Örneğin, 4A tipi olarak adlandırdığımız restoran, yeme içme ve eğlence mekanları ile 4B tipi büfe, market, toptan ve perakende satış yerleri, metrekare üzerinden ücretlendirilmektedir. Yıllık katsayısı 12.08 olan 4A'ların tarifesi, 12 aya bölünüp, metrekare ile çarpılması gerekirken, doğrudan katsayı ile çarpılmış ve yıllık hesaplanmış. Bu durum, 1 Ekim'den itibaren başlayan sayaç okumalarında tahakkuklandırılmış" dedi.

Hatanın tespit edilmesinin ardından tüm sayaç okumalarının iptal edildiğine dikkati çeken Başkan Aras, "5 Ekim itibariyle iptal edilen tüm okumalara yeniden tahakkuk oluşturulacak şekilde doğru girişler yapılmıştır. 1 Ekim itibariyle yapılan okumaların vadesi 20 Kasım olarak tahakkuklandırılıyor. Dolayısıyla otomatik ödeme talimatı veren kişilerden herhangi bir tahsilat yapılması söz konusu değildir" diye konuştu.


Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi
Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi

Turizm, Bodrum, Ekim, söz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Ebru Şahin, Hercai'deki başarılı performansıyla Twitter dünya gündeminde 22 saat kaldı En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız
Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesine ilişkin tezkere 1 yıl uzatıldı         
17:46
65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı 65 suç kaydı bulunan 15 yaşındaki şahıs, hapisten çıktığı gibi yine çaldı yine tutuklandı         
17:43
F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı F.Bahçe ve Beşiktaş'ı çalıştıran Daum'dan çarpıcı sözler: Beni dolandırmaya kalkıştı         
17:21
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı         
15:00
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış         
14:16
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu Eşi vefat eden Özgü Namal'ın hayatındaki acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu         
09:00
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 18:27:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'da 'yüksek su faturası' tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei