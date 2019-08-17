Son Dakika Haberleri: Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

11 dakika önce

BODRUM'dan bindikleri fiber tekne ile Yunan adalarına kaçmak isteyen, 1'i kadın 8 kişi yakalandı.

Bodrum'da, Yunan adalarına geçmek isteyen 9 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
BODRUM'dan bindikleri fiber tekne ile Yunan adalarına kaçmak isteyen, 1'i kadın 8 kişi yakalandı. Yapılan kontrolde, 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise bu suçtan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu belirlendi.
Bodrum'dan bindikleri fiber tekne ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmek isteyen FETÖ/PDY üyelerine yönelik Sahil Güvenlik ve Bodrum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince dün ortak operasyon yapıldı. Gümbet limanından 8 metrelik tekneye binen, 1'i kadın 8 kişi, takip sonucu Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen 9 kişiden 6'sının, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan arandığı, 3'ünün ise 'FETÖ/PDY üyesi olmak'tan yargılandığı ve haklarındaki davaların temyiz aşamasında olduğu tespit edildi. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir'de güvenlik güçlerince aranan ve Bodrum'dan Yunan adalarına kaçmak üzereyken yakalanan 9 kişi, işlemlerin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.B.'nin sağlık personeli, A.U.'nun öğretmen, İ.B.'nin mali müşavir, H.E.'nin öğretmen, K.A.D.'nin bilgisayar mühendisi, M.Ş.'nin akademisyen, İ.D.'nin işsiz, M.C.S. ve K.G.'nin de esnaf olduğu belirlendi. Esnaf olan K.G. hakkında, aynı zamanda tekne kaptanı olarak da işlem yapıldığı öğrenildi.


Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:17 Kaynak: DHA
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