Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 4 Şubat'ta saat 12.55'te, Karaada'da bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım istediği ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki ekipler, mahsur kalan 14 kaçak göçmeni kurtardı.