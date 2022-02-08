Üye Girişi
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

08.02.2022 13:03
Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen ile Karaada'da mahsur kalan 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 4 Şubat'ta saat 12.55'te, Karaada'da bir grup kaçak göçmenin olduğu ve yardım istediği ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi. Bottaki ekipler, mahsur kalan 14 kaçak göçmeni kurtardı.

Önceki gün de saat 08.40'ta, Bodrum açıklarında, lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, bölgeye hareket etti. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 kaçak göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 33 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı
YORUMLAR
500

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Karaada, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:56 Türkiye'den sahada senaryoları değiştirecek hamle!
12:55 Alparslan Büyük Selçuklu dizisine tepki! Kesik baş sahnesine eleştiri yağdı
12:53 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması sonrası hasarlı yapı tamamen yıkıldı
12:51 Süper Lig yayın ihalesinde rakamlar hayli düşük! Üç büyük medya kuruluşu 'Şartname' aldı
12:50 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından yeni bildiri geldi!
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:42 Dün polise silah çeken Gökhan Göz, bugün bozkurt işareti yaptığı videoyu yayınladı
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:43 Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 13:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yunanistan'ın geri ittiği 19 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement