Bodrum'da yunus sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da yunus sürprizi

23.02.2022 13:59

Bodrum'da yunus sürpriziMUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da yunus sürprizi

MUĞLA Muğla'nın Bodrum ilçesinde koya gelen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Yunusların suya dalıp çıktığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Akyarlar Mahallesi sahiline yunus sürüsü geldi. Bir yetişkin ve 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yaklaştı. Suya dalıp çıkarak görsel şölen sunan yunusların bu anları cep telefonları ile görüntülendi. Yunusların suya dalıp çıktığı esnada kıyıdaki vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Koyda 15-20 dakika vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Bodrum'da yunus sürprizi
Bodrum'da yunus sürprizi
Bodrum'da yunus sürprizi

YORUMLAR
500
Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı Kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı Araçtan uyuşturucu çıktı Araçtan uyuşturucu çıktı

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yunus sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:08:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da yunus sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement