Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

03.06.2022 17:50
Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3), devriye sırasında denizde yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.

Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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