Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-3), devriye sırasında denizde yüzerek İstanköy Adası'na geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin olduğunu fark etti.
Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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