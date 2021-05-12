Bodrum'da zabıtanın fark ettiği orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bodrum Belediyesi trafik zabıta ekibi, devriye görevi sırasında Kızılağaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktığını fark etti. Zabıtanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi, yol kenarına yakın bir noktadan çıktığı belirlenen yangını büyümeden söndürdü.

Bodrum Orman İşletme Şefliği görevlileri ve polis ekibi, yangının çıkış nedeninin tespit edebilmek için bölgede inceleme yaptı.

Zabıta Aydın Ozan, AA muhabirine, dumanları gördüklerinde ormanlık alanda mangal yakıldığını düşündüklerini söyledi.

Müdahale etmek için gittiklerinde alevleri fark ettiklerini anlatan Aydın "Ekipler gelene kadar alevlere müdahale ederek yangının büyümesi engelledik. Rüzgar olmadığı için yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülebildi." diye konuştu.