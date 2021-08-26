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Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor - Son Dakika

Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor

26.08.2021 09:12
Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor, System.String[]

Yangının başladığı ilk günden bu yana sahada olan Bodrum Belediyesi ekipleri, bölge halkının her türlü ihtiyacını karşılamak için canla başla çalışıyor

31 Temmuz günü Milas'a bağlı Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum sınırları içinde kalan yaklaşık 9 bin hektar ormanlık alanın da yok olduğu, bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü yangın felaketinin izleri siliniyor. 6 gün süren yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından belediye ekipleri yangından etkilenen Mazı Mahallesi'nde bir taraftan hasar tespit çalışmalarına başlarken diğer taraftan da moloz kaldırma çalışması başlattı.Mazı Mahallesi'nde ağır ve orta ölçekli hasar gören toplam 22 konut ve işletmeye ilk olarak gıda ve hijyen malzemeleri desteğinde bulunan belediye ekipleri, acil ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarf etti. Bodrum Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Hasar Tespit Komisyonu" tarafından kısa sürede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte iyileştirme çalışmaları da sistemli bir şekilde başlatıldı.

Oluşan İhtiyaçlar Yangınzedelere Ulaştırıldı

Afet bölgesinde ilk olarak gıda, temizlik, hijyen, medikal ve kıyafetlerden oluşan acil ihtiyaç paketleri teslim edildi.Ardından yanan su depolarının yerine 2, 5 ve 10 tonluk toplam 32 adet su depoları konuldu. Duyarlı vatandaşlar, STKlar ve bazı derneklerin destekleriyle temin edilen 4 adet jeneratör ve bir adet hidrofor ihtiyaç sahibi yangınzedelere ulaştırıldı. Ağır ve orta hasar gören konut ve işletmelerin ihtiyacı olan elektrik-su tesisatları, sıva, boya, badana ve ahşap döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte dipfriz dolaplar, masa, sandalye, şemsiye, şezlong, yataklar ve mefruşat ürünleri de ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlar ve Tarım Alanlarına Destek Sağlandı

Tarım alanlarının, arı kovanlarının, küçük ve büyükbaş hayvanların telef olduğu yangın felaketi sonrası bölge halkına tarımsal desteklerde de bulunuldu. Zarar gören arı kovanlarının yerine yenileri verilirken arıların beslenmesi için 30 çuval şeker bölgede geçimini arıcılıkla sağlan üreticilere teslim edilmeye başlandı. Bunun yanı sıra, bitki örtüsünün yok olduğu yangın bölgesindeki çiftçilere yaklaşık 300 çuval yem, 3 bin balya saman ve 6 bin 500 kg silaj yem teslim edildi. Alevlerden kurtulan zeytin ağaçlarının sulanması için belediye tankerleri ile 12 bin ton su, Mazı Mahallesi'ne ulaştırıldı. Diğer taraftan bölgedeki sokak hayvanlarının beslenmesi için yaklaşık 2 ton köpek ve kedi maması da ilgililere teslim edildi. Ayrıca barınma ihtiyacı olan aileler için yaşam konteynerleri de bölgede yerleştirilmeye başlandı.

''Yaralarımızı Birlikte Sararak Birlikte İyileşiyoruz''

Konuya dair Bodrum Belediyesi Kriz Yönetim Merkezi ile Lojistik Yönetim Merkezi sayesinde, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişim halinde kalarak çalışmaların yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, dayanışma ruhunun çok önemli olduğu bir sınavdan başarı ile geçtiklerini dile getirdi. Başkan Aras şöyle ekledi: "Birlikte yaralarımızı sarıp, birlikte iyileşeceğiz demiştik. Ve şimdi yangından zarar gören bölge halkımızın, işletmecilerimizin ihtiyaç malzemelerini kendilerine ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu süreçte belediye çalışanlarımızla birlikte sürekli bölgede, vatandaşlarımızın yanında olduk. Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyeye ulaştığı bu dönemde desteklerini esirgemeyen herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor

Yangın, Bodrum, konut, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bodrum'da, zarar gören vatandaşların ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor - Son Dakika


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