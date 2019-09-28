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Bodrum'da zeynep casalini iklim eylemine katıldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tüm dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı.

Bodrum'da zeynep casalini iklim eylemine katıldı, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tüm dünyayla eş zamanlı iklim değişikliğine dikkat çekmek için eylem yapıldı. Şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da eyleme destek verdi.

Tüm dünyada 20- 27 Eylül Küresel İklim Grevi Haftası'nda, birçok ülkede 'iklim grevi' düzenlendi. Bodrum'da da 30'a yakın öğrenci, küresel iklim değişikliği ve zararlarına karşı farkındalık eylemi yaptı. "Farkına varan, harekete geçer" sloganıyla küresel iklim değişikliğine vurgu yapan öğrencilere, şarkıcı Zeynep Casalini ile Belediye Başkanı Ahmet Aras da destek verdi. Başkan Aras'ı ve Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'u aralarında gören gençler, çok mutlu olduklarını ifade etti. Casalini de Aras'a verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Aras, "Vakit, harekete geçme vaktidir. Dünyamıza zarar veren parfüm, deodorant kullanımı engellenmeli. Plastik ürünler kullanılmamalı. Fosil yakıtlar yerine elektrik enerjisi, jeotermal enerji, hidrojen, yakıt pilleri, rüzgar ve güneş enerjilerinden yararlanmalı. Sanayi kuruluşlarının bacalarına filtre takılmalı. Ormanlar korunmalı ve ağaç sayısı artırılmalı. Toplu taşımacılık yaygınlaştırılmalı" diye konuştu.

Ahmet Aras, Bodrum, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
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