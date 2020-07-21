Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çevre sakinlerinden Muzaffer Demirci, yangının bahçelerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla su serptiklerini söyledi.

Bazı evlerin bahçe duvarına kadar ilerleyen yangın, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.

Dirmil Mahallesi'nde yerleşim alanlarının arasında bulunan zeytinliğin yol kenarındaki kısmında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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