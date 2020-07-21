Bodrum'da zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zeytinlikte çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Dirmil Mahallesi'nde yerleşim alanlarının arasında bulunan zeytinliğin yol kenarındaki kısmında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bazı evlerin bahçe duvarına kadar ilerleyen yangın, vatandaşların ihbarıyla bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü.
Elektrik direğinden çıktığı tahmin edilen yangında, 5 dönümlük alan zarar gördü.
Çevre sakinlerinden Muzaffer Demirci, yangının bahçelerine sıçramaması için kendi imkanlarıyla su serptiklerini söyledi.