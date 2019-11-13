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Son Dakika Güncel Bodrum'da zincirleme trafik kazası: 6'sı öğrenci 9 yaralı - Son Dakika

Bodrum'da zincirleme trafik kazası: 6'sı öğrenci 9 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Bodrum'da zincirleme trafik kazası: 6'sı öğrenci 9 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci servisinin karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emin Anter Bulvarı'ndan Bodrum istikametine giden 34 DD 4266 plakalı araç, Kızılağaç Kavşağı civarında 48 BK 717 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde seyreden okul servisi ve kamyonun da karıştığı 4 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslara alınan yaralılar, hastanelere kaldırılıp tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Bodrum İlçen Emniyet Müdürü Ali Özher ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, yaralı öğrencileri ziyaret edip durumları hakkında bilgi aldı. Özher ve Korkmaz, öğrencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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