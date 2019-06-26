Bodrum'daki 2 otelde sahte bandrollü 5 bin 520 şişe içki ele geçirildi
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BODRUM'da bulunan 2 otele düzenlenen opersyonda, 5 bin 250 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
BODRUM'da bulunan 2 otele düzenlenen opersyonda, 5 bin 250 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Bodrum
'un turistik mahalleleri Yalıkavak ve Gümbet'te faaliyet gösteren 2 otelde, sahte bandrollü içki bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Cumhuriyet savcısının arama kararıyla dün 2 otele eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte bandrollü şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 şişe alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan otel yetkilisi U.K. hakkındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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