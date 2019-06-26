Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki 2 otelde sahte bandrollü 5 bin 520 şişe içki ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'daki 2 otelde sahte bandrollü 5 bin 520 şişe içki ele geçirildi

43 dakika önce

BODRUM'da bulunan 2 otele düzenlenen opersyonda, 5 bin 250 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Bodrum'daki 2 otelde sahte bandrollü 5 bin 520 şişe içki ele geçirildi, System.String[]
BODRUM'da bulunan 2 otele düzenlenen opersyonda, 5 bin 250 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.
Bodrum'un turistik mahalleleri Yalıkavak ve Gümbet'te faaliyet gösteren 2 otelde, sahte bandrollü içki bulunduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Cumhuriyet savcısının arama kararıyla dün 2 otele eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, sahte bandrollü şarap, rakı, votka ve cin olmak üzere toplamda 5 bin 250 şişe alkollü içki ele geçirdi. Gözaltına alınan otel yetkilisi U.K. hakkındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:56 Kaynak: DHA
Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de fayton dönemi resmen kapandı Son dakika! Canlı yayındaki sözleri nedeniyle hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'e beraat Türkiye ile KKTC arasında sahil güvenlik alanında iş birliği Son dakika! Devlet Bahçeli, Nagehan Alçı'nın canlı yayındaki "Öcalan" iddiasına çok sert yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:39:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki 2 otelde sahte bandrollü 5 bin 520 şişe içki ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]