Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki Bir Apart Otelde Çıkan Yangın Korkuttu

Bodrum'daki Bir Apart Otelde Çıkan Yangın Korkuttu

11 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın korkuttu.

Bodrum'daki Bir Apart Otelde Çıkan Yangın Korkuttu, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir apart oteldeki bloklardan birinin bodrumunda çıkan yangın korkuttu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Bitez Mahallesi, Kaktüs Caddesi'ndeki bir apart otelde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Aparttaki bloklardan birinin bodrum katında başladığı belirlenen

yangın korkuttu. Apart otel görevlileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kış sezonunda olunması nedeniyle kimsenin kalmadığı öğrenilen binadaki yangın, itfaiye ekipleri tarafından üst katlara sıçramadan 1 saatte söndürüldü. Büyük oranda maddi hasarın meydana geldiği bloktaki duman da itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:18 Kaynak: DHA

Muğla, İtfaiye, Bodrum, 3. Sayfa
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