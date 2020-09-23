Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı - Son Dakika

Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı

Korona virüs (Covid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı.

Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı, System.String[]

Korona virüs (Covid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.

Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum'daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

Memurlar kaçıyor

Bodrum'a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

2 bin liradan 60 bin liraya kadar ev kirası

75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum'daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

Yıllık peşin isteniyor

Bodrum'dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor, eğer emlakçıdan ev bulduysa bir de 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum'da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

Konut fiyatlarında ciddi bir artış var

Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek, "Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum'a talep çok arttı. Sadece Bodrum'a değil diğer kıyı kentlerine de çok arttı. Bodrum bu konuda 1'inci sıradaki kent. Bodrum'da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız. O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerini de zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Bu da ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzın da kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum'daki mevcut konut stoku 2'nci konutlarla beraber yeterli. 144 bin civarında konut var Bodrum'da bu da doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum'da maksimum ağırlığı budur" dedi.

Bodrum'da emlakçılık yapan Cemal Demirci ise 75 metrekarelik bir evin kirasının 2 bin liradan başladığını ifade ederek, "Mobilyasız 2 oda bir açık mutfak salon 75 metrekare bir evin fiyatı 2 bin liradan başlıyor. 2 bin 500 liralık bir evin metrekaresi 80 metrekaredir. İstanbul'dan Bodrum'a yerleşen vatandaşlarımızda evin küçük olması konusunda problemlerle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız biz de '2 + 1 evde oturuyoruz ama 180 metrekare evimiz' diyorlar. Bu fiyatların asıl nedeni imar çok düşük olduğu içindir. Bodrum'da yüzde 20 imar kullanılıyor. İnşallah fiyatlar düşer çünkü bir de arada kalıyoruz. Bu fiyatları belirleyenler bizler değiliz. Arz - talep meselesi talep var arz yok. Şu anda konut kiralama veya satın alma fiyatlarının düşeceği de görülmüyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Koronavirüs, Emlakçı, Bodrum, konut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 23:26 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Sharon Stone, öpüştüğü aktörler içinde en iyisi olarak Robert de Niro'yu ilk sıraya koydu Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı
Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim Bakan Soylu'dan çok tartışılacak gönderme: AYM Başkanı'nın aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ihraç ettim         
22:59
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı         
21:46
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun         
12:47
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:56:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bodrum'daki ev fiyatları iki katına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei