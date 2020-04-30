Bodrum'daki

Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı, son işletmenin de kaldırılmasıyla doğal haline yeniden kavuşmuş olacak.

Yıkım işlemlerinin birkaç gün daha sürmesi bekleniyor.

Yasal süreçleri tamamlanan ve Yapı Kayıt Belgesi iptal edilen işletmenin yapıları işletme sahiplerince yıkılmaya başlandı. İlk olarak 350 metrekarelik iskelenin yıkımı gerçekleştirildi.

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla tahliye süreci başlatılan işletmelerden bir dönümlük alanda faaliyet gösteren sonuncusunun yapılarının kaldırılması için Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bölgeye gitti.

Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Muğla 'nın Bodrum ilçesi Küdür Yarımadası Doğal Sit Alanı'ndaki plajda bulunan son işleme de kaldırılmaya başlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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