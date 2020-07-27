Bodrum'daki ilk 'Gurme' marketini açtı - Son Dakika

Toplam 287 metrekare alana sahip olan Aspat Antheaven Gurme CarrefourSA'nın, balık, kasap, meyve – sebze, yöresel peynirler ve mahzen yanı sıra vegan, glütensiz, diyabet ya da organik ürünlerle beslenmeyi tercih edenlere yönelik reyonlarıyla öne çıktığı belirtildi.Marketin, 'Alo Sipariş' hizmeti ile evlere ücretsiz servis sunduğu da bildirildi.

CarrefourSA konuyla ilgili şu bilgilendirmeyi yaptı:

"Gurme marketleri, tasarım, ürün çeşitliliği ve ferah alışveriş imkanı olmak üzere üç özelliğiyle öne çıkıyor. Bu üç özellikle damak tercihleri doğrultusunda farklı lezzetleri deneyimleyen ve bu lezzetleri Türkiye'de arayan müşterilere vazgeçemeyecekleri bir alışveriş deneyimi sunuluyor. CarrefourSA, müşterilerine damaklarındaki alıştıkları tatlara, Gurme marketleriyle hayat katıyor."

- Bodrum