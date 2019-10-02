Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

22 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak villa, rezidans ve otel inşaatı gibi yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ikinci kez incelemesinin ardından hız verilen yıkımlar, ilçenin Gümbet, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde sürüyor.

Yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince yapılıyor.

Çok sayıda inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, üzeri işaretlenen imara aykırı yapılardaki yıkım işlemleri, iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor. Gümbet Mahallesi'ndeki projede inşaat işçileri beton bloklarda kesme işlemi yapıyor. Gündoğan Mahallesi'ndeki kaçak yapılarda ise küçük iş makineleri ve kırıcılar, yoğun şekilde faaliyet yürütüyor.

Yıkım işleminin büyük bir bölümünün tamamlandığı alanların harabe görünümüne döndüğü gözlenirken, çalışmaların gelecek günlerde de sürdürülmesi planlanıyor.

İki ayda iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı. Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da kadınları günde 70 erkekle fuhuş yapmaya zorlayan çete çökertildi
30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi 5 katlı binayı geneleve çeviren fuhuş mafyası liderinin çeteyi villadan yönettiği ortaya çıktı Son dakika: Motorine 14 kuruş indirim geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:48:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]