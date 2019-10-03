Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
Son Dakika Genel Haber

Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

31 dakika önce

Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyorMUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kaçak yapıları incelemesinin ardından yıkımlar hızlandı.

Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

MUĞLA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bodrum'da kaçak yapıları incelemesinin ardından yıkımlar hızlandı. 11 otel, 19 proje, 2 bin 100 kaçak yapının yıkım işlemleri hızlı bir şekilde sürüyor.

Ağustos ayında Bodrum'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak ve imara aykırı olan otel, komut ve iskelelerin yıkımı için proje sahiplerine 1 ay müddet vermişti. 1 ay boyunca Bakanlık yetkilileri Bodrum'da yaptığı incelemelerin ardından Bakan Kurum 1 ay sonra tekrar Bodrum'a gelerek yıkımları yerinde inceledi. Kaçak olan binaları, otelleri ve iskeleleri yıkımlarını karadan ve denizden inceleyen Kurum, yıkımların hızlanması talimatını vermişti.

Turizmin gözbebeği Bodrum'da 19 projede 2 bin 100 villa, komut ve otellerin kaçak ve imara aykırı olan bölümler bugünde yıkımları devam etti. Bazı projelerin yıkımın tamamlandığı dikkatlerden kaçmazken bazı projeler ise halen yıkımları devam ediyor. Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Göltürkbükü, Torba ve Yalıçiflik mahallesinde bulunan villalar, oteller ve iskeleler yıkımları Bakanlık denetiminde yıkımları sürüyor.

11'i otel 19 projede, toplamda 2 bin 100 villa, rezidans, lüks dairelerin yıkımı için yüzlerce iş makinesi çalışıyor. Yıkım kararı alınan 19 projeden 10'unu yıkımını proje sahipleri karşılarken, 9 projeyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlık yetkililerinin gözetiminde Bodrum Belediye ekipleri tarafından yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, yüzlerce işçi ve iş makinası yıkımları gerçekleştiriyor.

Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor

Murat Kurum, Bodrum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş
"Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı Faruk Çelik'ten yeni bir 50+1 açıklaması: Neden rahatsız olunuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 02:58:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]