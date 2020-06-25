Bodrum'daki makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Yanan alandan görüntüler

İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi

Helikopterin müdahalesi

Kurtarılan kedi yavrusundan görüntü

Vatandaşların itfaiyenin müdahalesi

GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisinde site ile villaların yakınındaki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgar nedeniyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri, 4 arazöz ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit eden yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlarda destek verdi.

Alevlerin ortasında kalan bir kedi yavrusu ise söndürme çalışmasına destek veren bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı. İtfaiyenin hortumuyla yıkanan kedi yavrusu daha sonra veterinere götürüldü.

İtfaiyeye aracını durdurup, kaplumbağayı kurtardı

Ayrıca yangın bölgesine giden bir itfaiye ekibinin, itfaiye aracını durdurup yol orasında kalan kaplumbağayı kurtararak kenara aldığı anlar ise fotoğraf karesine yansıdı.

Öte yandan soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.