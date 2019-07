Bodrum'daki "müze hastane" görenleri heyecanlandırıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastanenin bahçesinde hafriyat kazısında rastlanan ve zemin seviyesinin altında, üzeri camla kapatılarak sergilenen Geç Roma Dönemi'ne ait eserler ilgi görüyor.

Bodrum'un Türkkuyusu Mahallesi'nde hizmet veren özel hastanenin bahçesinde, önceki yıl başlatılan hafriyat çalışması sırasında, Geç Roma Dönemi'ne ait konutsal mekanlar ile mozaik kalıntılarına rastlandı.

Müze görevlilerince yapılan kurtarma kazıları sonucunda mozaikler, evcil hayvanlar, deniz canlıları, geyik ve keçi figürleri koruma altına alındı. Çıkarılan bu eserlerin üzeri camla kaplandı ve söz konusu alan vatandaşların görebilmesi için açık hava müzesi haline getirildi.

Hastaneye gelen bazı hastalar ve yakınları, üzeri sağlam cam tabakasıyla kaplanan ve ışıklandırılan alanın üzerinden yürüyüp, mozaik yapıları ve diğer tarihi bölümleri incelemenin keyfini ve heyecanını yaşıyor.

"Eserler herkese açık bir hale dönüştürüldü"

Hastanenin Başhekimi Dr. Yusuf Babayiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin restorasyon çalışması sırasında, yapı tabanında çok değerli eserlere rastlandığını ve bunların gün ışığına çıktığını söyledi.

Geç Roma Dönemi'ne ait eserlerin genellikle kurumsal yapılar olduğunu oldukça varlıklı insanların taban döşemesi olarak kullandığını ifade eden Babayiğit, "Yarımada oldukça zengin bir dokuya sahip. Her karışında belki benzer bir sürü tarihi eseri barındırmakta. Bizim hastane özelinde, korunmuş bütünlüğü bu kadar geniş olan, sergileme ve koruma projesinden sonra herkese açık bir hale dönüştürüldüğü ilk nokta oldu." dedi.

"Değişik altı sergi alanımız var"

Yapılan bu çalışmanın, yarımadadaki eserlerin gün yüzüne çıkarılmasında örnek olacağına dikkati çeken Babayiğit, şöyle konuştu:

"Burada, Geç Roma Dönemi'ne ait 3. ve 5. yüzyıl arası mozaik yapılar görünüyor. Genelde o dönemin figürlerini yansıtan özellikle yaşamdan ait kesitler var. Birçok evcil ve o dönemlerde yaşayan Anadolu panteri, turna kuşu, yunuslar ve üzüm gibi bir sürü canlıyı betimleyen geniş alanlar var. Birtakım alanlarda oldukça korunmuş yapılar var. Değişik altı sergi alanımız var. Bu alanı gün içinde hatta gün batımından sonra da gezmek mümkün. Işıklandırması ve korunmasıyla gerçekten çok etkileyici görüntüleri var. Yarımadaya gelen ve burada yaşayan yerli ve yabancıların mutlaka bu noktayı ziyaret etmelerini isterim. Gelen insanlarda çok etkileneceklerdir. Güzel bir çalışma oldu."

Babayiğit, kurtarma çalışması yapılan mozaik eserlerin uzun vadede korunması amacıyla havalandırma ve iklimlendirme konusunda tedbirler aldıklarını vurguladı.

Tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba harcandığına işaret eden Babayiğit, "Bunun için gereken her türlü altyapı ve koruma projesi hazırlanarak burada uygulanmıştır." ifadesini kullandı.

Bodrum'da yaklaşık 20 yıldır yaşamını sürdüren emekli bankacı Sultan Koçak da tedavi için geldiği hastanenin bahçesinde camekanla koruma altına alınmış eserleri görünce çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlattı.

"Mozaik eserlerin burada olması çok etkileyici"

Bölgede çalışma yapıldığında ilk başta bina yapılacağını düşündüğünü belirten Koçak, şunları söyledi:

"Her ay kontrole geliyordum. Çalışmaları o zaman görüyordum. Böyle bir çalışmanın yapılarak eserlerin gün güzüne çıkarılması beni çok duygulandırdı. Çok güzel tarih kokuyor. Bu kadar güzel mozaik eserlerin burada olması çok etkileyici. Bu eserler Antakya'da ve Gaziantep'teki mozaik eserlerini aratmayacak seviyede."

Alanı gezen Ahmet Muslu ise hastane bahçesinde ince ince işlenmiş tarihin yattığını görünce, çok şaşırdıklarını ve etkilendiklerini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

