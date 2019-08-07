Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı

41 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğünce, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]
Orman Genel Müdürlüğünce, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 14.15'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda saat 19.30 itibarıyla kontrol altına alındı.
Açıklamada, soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır. Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesi'ne sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır. 5 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür. Ayrıca ülke genelinde gün içerisinde 19 orman yangını ile 14 kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda da can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tek üzüntümüz yanan alanlardaki bitkilerimiz ile yaban hayatındaki canlılarımızın kaybedilmesidir. Orman yangınları konusunda halkımızın daha duyarlı olmasını bekliyor, orman yangınlarını 'ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı'na bildirmelerini rica ediyoruz."
Muğla Valiliği, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizmcilerden tatilcilere 'dolandırıcılık' uyarısı
Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor Ekrem İmamoğlu, "Sana oy vermem" diyen teyzeyi ziyaret edince kahkaha tufanı koptu İBB'de mülteci masası kuruluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 23:06:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]