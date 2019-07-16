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Bodrum'daki orman yangını söndürüldü

9 saat önce

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bodrum'daki orman yangını söndürüldü, System.String[]
MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gündoğan Mahallesi Yayladağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler yüzlerce ağacı sardı. Bölgeye Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ormanda geniş bir alanda yayılan yangına havadan da 7 helikopter müdahale etti. Ekipler, alevleri söndürebilmek için havdan ve karadan yoğun çalışma yaptı. Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. 2 saat süren çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Yüzlerce çam ağacının kül olduğu yangında 3 hektarlık alan tamamen yandı.

Öte yandan, denize giren yerli ve yabancı turistler, yakınlarında denizden su alan helikopteri görünce şaşkınlıkların gizleyemedi. - MUĞLA
Bodrum, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:28 Kaynak: İHA
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