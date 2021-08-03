Bodrum'daki orman yangınını söndürmek için herkes seferber oldu - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk ve Kissebükü mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Söndürme çalışmaları havadan uçak ve helikopterler, karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye, orman işçileri, bazı dernekler, gönüllüler ve vatandaşlarca yürütülüyor.

Kissebükü mevkisinde ekiplerin söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlar da destek veriyor.

Rüzgarla birlikte hızla yükselen alevleri arazöz ve itfaiyelerin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da su sıkarak kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Yangın bölgesine giden güzergahta güvenlik tedbiri de alan güvenlik güçleri, özel araçların geçişine izin vermiyor.