Bodrum'daki plaja serilen beyaz kum - Son Dakika

Bodrum'daki plaja serilen beyaz kum

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey, Bodrum ilçesinde bazı sahillere serilen beyaz kumun, jeokimyasal analizleri sonucuna göre kuvars kumu olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

Jeoloji Yüksek Mühendisi, Tıbbi Jeoloji Uzmanı Dr. Eşref Atabey, Bodrum ilçesinde bazı sahillere serilen beyaz kumun, jeokimyasal analizleri sonucuna göre kuvars kumu olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

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Atabey, yaptığı açıklamada, plaja serilen kumlardan Muğla Valiliği Şehircilik ve İl Müdürlüğünce alınan iki adet numunenin jeokimyasal analizinin Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında yaptırıldığını söyledi.

Kumun kuvars kumu olduğunun tespit ediliği ileri süren Atabey, bu kumun insan sağlığına zararlı olduğunu dile getirdi.

Bodrum Yarımadası genelindeki bazı sahillere beyaz kum döküldüğü yönündeki şikayetler üzerine, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatılmış, beyaz kumlardan numune alınmıştı.

Muğla Valiliği, Atabey, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 00:21 Kaynak: AA

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