Bodrum'daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı - Son Dakika

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Bodrum'daki satılık adanın fiyatı dudak uçuklattı
6 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Orak Adası sahibi tarafından 125 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Orak Adası sahibi tarafından 125 milyon liraya satışa çıkarıldı.
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun korona virüsten (Covid-19) korunmak için kendini bir adada karantina altına almasının ardından Türkiye'deki birçok ada sahibi bu durumu fırsat bilip adalarını satışa çıkardı. Satılık adalara talebin arttığı öğrenilen Türkiye'de ada satışı fiyatları ise dudak uçuklattı. Yalıçiftlik açığındaki Orak Adası için "Bodrum'un En Güzel (Mavi Bayraklı) Koyunda Satılık Ada" başlığıyla 16 Nisan günü internete ilan verildi. Verilen ilanda üzerinde 500 metrekare kullanımlı ultra lüks bir villa, 150 metrekare kullanımlı bir müştemilat bulunan, tüm altyapısı hazır özel kullanıma ya da turistik tesise uygun olduğu ifade edilen adaya 125 milyon liralık fiyat biçildi. İlanda adanın adı ise açıklanmadı. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 03:45 Kaynak: İHA
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