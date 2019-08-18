Son Dakika Haberleri: Bodrum'daki silahlı saldırı - 4 şüpheli tutuklandı
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Bodrum'daki silahlı saldırı - 4 şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gümbet Mahallesi'nde 14 Ağustos'ta iki kişinin yaralandığı saldırının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen B.Ç'nin İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Harekete geçen ekipler, B.Ç'yi havalimanında gözaltına aldı.
H.N.U, O.P. ve H.A. da ilçe merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlıların ikametgahları, araçları ve üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 70 fişek ve 10 el telsizi ele geçirildi.
Öte yandan, yaralanan biri ağır iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Gümbet Mahallesi, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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