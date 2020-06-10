Bodrum'daki

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "silahlı tehdit" iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.U, R.U. ve Y.Z, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 8 Haziran'da "silahlı tehdit" suçuna yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınmış, aramada 3 ruhsatsız tabanca ile bir kuru sıkı tabanca ele geçirilmişti.