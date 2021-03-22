Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı - Son Dakika

Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı

22.03.2021 15:49
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiği Türkiye'nin en uzun antik sur duvarlarında Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Yüksek Mimar Alper Aytaç, incelemelerde bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gün yüzüne çıkarma çalışmalarının devam ettiği Türkiye'nin en uzun antik sur duvarlarında Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Yüksek Mimar Alper Aytaç, incelemelerde bulundu.

Bodrum'da, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen ve Büyük İskender tarafından yıkılan sur duvarlarını gün yüzüne çıkarma çalışmaları devam ederken, çalışmaları akademisyenler de yakından takip etmeye başladı. Bodrum Belediyesi ve Akademia vakfı ile ortaklaşa sürdürülen projeyi gören Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Yüksek Mimar Alper Aytaç gözlerine inanamadı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğretim üyesi Y. Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Gülşen Aytaç ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Yenikapı Arkeoloji Müzesi, Fetih Yolu Canlandırma Projesi ve İstanbul Kara Surları ve çevresi yeniden canlandırma projeleri gibi birçok uluslararası ödüllü projeye imza atmış Yüksek Mimar Alper Aytaç çalışmaları inceledi. İncelemeler de Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, Gülşen Aytaç ve Alper Aytaç'a proje hakkında bilgiler verdi, Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfı Başkanı Özay Kartal da surların tarihçesini anlattı.

Akademisyenlerin çalışmalara yakın ilgili gösterdiğini ile getiren Başkan Aras, "Burası yapılan düzenleme ile beraber çok yakında rölövesi çıkartılacak. Daha sonra restitüsyon ve konservasyon çalışmalarından sonra ve bir peyzaj çalışmasından sonra insanların gelip zaman geçirdiği, tahrile iç içe olduğu ve bu Bodrum'u, Halikarnassos'u hissettiği bir yer haline gelecek. Seyir teraslarımızla beraber bu bölgeyi yaşamın içine tekrar katmış olacağız. Biz Bodrum'u eski dokusuna şu anda hayatta kaldığı ölçüde geri döndürmeye çalışıyoruz. Bu kentin içindeki son dönem binaları olabilir, Cumhuriyet Dönemi binaları olabilir. Daha öncesinde Osmanlı Dönemi olabilir. Hatta Rodos Şövalyeleri'nin bize bıraktığı o eşsiz kale olabilir, Karialıların bıraktığı eserler olabilir. Biz buranın farkındayız ve insanlara bunu anlatmak istiyoruz. Bu coğrafyaya saygı duyulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal ise örtülü güzelliğin üzerindeki örtüyü kaldırdıklarını ifade ederek "Türkiye'nin en eski ve en uzun, en görkemli antik sur duvarları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şu anda 2,5 kilometrelik bir kısmı ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya da duvarları dünyanın birçok yerinden insanın gelip göreceğini ifade ederek destek veren herkese teşekkür etti. - MUĞLA

Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı
Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı

Gülşen, Bodrum, Muğla, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'daki sur duvarları profesörleri şaşırttı - Son Dakika


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