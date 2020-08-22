Bodrum'daki ünlü beach kapatıldı - Son Dakika

Bodrum'daki ünlü beach kapatıldı

MUĞLA - Bodrum'da Korona virüs (Kovid-19) salgınına uymayan beachler kapatılmaya başladı. Bodrum Belediyesi ve Emniyet güçlerinin belirlediği 2 işletme Bodrum Kaymakamlığı tarafından 4 günlük mühürlendi.

Bodrum'un en ünlü beach club'ı maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle Bodrum kaymakamlığı tarafından mühürlendi. Gümbet sahilinin en hareketli 2 beach club işletmesi Bodrum Belediye ekipleri ve Emniyet güçlerince Maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadıkları tespit edildi. Bodrum Kaymakamlığınca ilk önce uyarı alan 2 işletme aynı şekilde kuralları ihlal edince para cezası kesildi. Pandemi kurallarına uyulmadığı 3'üncü kez tespit edilen işletmeler bugün akşam saatlerinde yetkililer tarafından mühürlenerek 4 günlüğüne işletmeleri kapattırdı. İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi işletildiği de öğrenildi.

Bodrum'da Kovid-19 kurallarına aykırı bir çok işletmenin de tespit edildiği öğrenildi. Türkiye'nin en ünlü 10 gece kulübü ise süresiz olarak geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bodrum'da şu ana kadar 10 işletme süresiz 2 işletme ise 4 günlüğüne kapatılmış oldu.