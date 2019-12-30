Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan C.A, M.Ç. ve S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.Ç. tutuklandı, diğer iki zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin 29 Aralık'ta durdurdukları otomobilde "Molly" isimli narkotik dedektör köpeği ile yaptığı aramada 400 uyuşturucu hap ele geçirilmiş, araçta bulunan üç şüpheli gözaltına alınmıştı.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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