Bodrum'daki vinç kazası kamerada - Son Dakika
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Bodrum'daki vinç kazası kamerada

6 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişi yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesini yapmak amacıyla kullanılan vincin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişi yaralandığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde vince bağlı sepetin, yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düşmesi, ardından da tonlarca ağırlıktaki vincin önünün kalkarak alışveriş merkezinin istinat duvarından devrilmesi yer aldı. Kazada ölen Sefer Akdaş'ın (35) 14 yıllık evli olduğu ve 1 ay önce babalık sevinci yaşadığı öğrenildi.

Bodrum'un Ortakent Kapuz Caddesi'ndeki dünyaca ünlü bir alışveriş merkezinin dış cephesinde, geçen 17 Aralık'ta saat 20.30 sıralarında yürütülen yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç, yaklaşık 35 metrelik yüksekten boşluğa düştü. Kaza sırasında çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede vincin üzerindeki sepette bulunan Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirdi.  Vincin sepetindeki Serdar Karabatak (32) ile vincin üzerindeki İlhan Enes Demir (25) ve Ünal Topuz (44) ise yaralandı. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden vinç operatörü Ü.T., ile AVM'nin iş güvenliği uzmanı L.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. AVM sorumlularından E.Ü., ve vinç firması sahibi H.G., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayın ardından savcılığın başlattığı soruşturma sürerken Makine Mühendisleri Odası Birliği Bodrum Temsilciliği'nce oluşturulan bilirkişi heyetince ön rapor hazırlanmak için çalışma yapıldı. Hazırlanan rapor savcılığa teslim edildi.

14 YIL SONRA BABALIK SEVİNCİ

Olayda yaşamını yitiren Sefer Akdaş'ın Adli Tıp'taki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, geçen 19 Aralık'ta Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilirken arkasında bir dram bıraktığı ortaya çıktı. Akdaş'ın Türkan Akdaş ile 14 yıllık evli olduğu ve uzun zamandır istedikleri, 'Beste' ismini verdikleri kız bebeklerinin daha 1 ay önce dünyaya geldiği öğrenildi. Akdaş'ın kızını daha doya doya kucağına alamadan, hayatının baharında yaşama veda etmesi acıyı ikiye katladı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kazanın çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde, vince bağlı sepetin, yaklaşık 35 metre yükseklikten zemine düşmesi, ardından da tonlarca ağırlıktaki vincin önünün kalkarak alışveriş merkezinin istinat duvarından devrilmesi yer alıyor. Öte yandan vinç kazasında yaralanan ve tedavileri devam eden Serdar Karabatak'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, İlhan Enes Demir ve Ünal Topuz'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Aralık, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:24 Kaynak: DHA
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