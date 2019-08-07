Bodrum'daki yangın 6 saat sonra söndürüldü

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Rusya ile vizesiz seyahat bugünden itibaren başladı: İlk uçuş gerçekleşti

Muğla'da çıkan orman yangını köylere ulaştı! Köylüler evlerini terk ediyor

12 İsraillinin tecavüz ettiği İngiliz turist, polisin kendisini tehdit ettiğini söyledi