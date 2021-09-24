Bodrum'daki yangın fırtınaya rağmen kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın fırtınaya rağmen kısa sürede söndürüldü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın, ekiplerin dört bir yandan müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde akşam saatlerinde makilik ve zeytinlik ağaçların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın çevre sakinlerini korkuttu. Fırtınanın da etkisiyle bir anda büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye aracı, Bodrum Belediyesine ait 2 ani müdahale aracı, 2 arazöz yangına müdahale etti. Fırtınaya rağmen yangını dört bir yandan ablukaya alan ekipler, Muğla 911 arama kurtarma ekiplerinin, Akut'un ve gönüllülerinde yardımıyla hızlı bir şekilde söndürüldü. Yaklaşık 2 saat içerisinde söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. - MUĞLA