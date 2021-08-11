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Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı - Son Dakika

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

11.08.2021 01:05
Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı, System.String[]

Ülkemizdeki orman yangınlarının söndürülme çalışmalarında bir ilçemizden daha müjdeli haber geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Günlerdir ülkemizdeki en önemli gündem maddesi olarak yerini koruyan orman yangınlarında artık sona yaklaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaştığı son durumda 53 ilimizde 275 yangından 272 tanesinin kontrol altına alındığını açıklayarak sadece Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerinde alevlerle mücadelenin sürdüğünü aktarmıştı.

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

MİLAS'TAN SONRA BODRUM'DA DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gün içinde Milas'taki yangının tamamen kontrol alındığını paylaşan Pakdemirli, Bodrum'dan da müjdeli haberi verdi. Yaptığı son paylaşımda Bakan Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 13'üncü günde de devam ediyor.

Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı

Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı - Son Dakika


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