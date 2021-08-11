Bodrum'daki yangın tamamen kontrol altına alındı - Son Dakika

Günlerdir ülkemizdeki en önemli gündem maddesi olarak yerini koruyan orman yangınlarında artık sona yaklaşılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paylaştığı son durumda 53 ilimizde 275 yangından 272 tanesinin kontrol altına alındığını açıklayarak sadece Muğla'nın Köyceğiz, Milas ve Bodrum ilçelerinde alevlerle mücadelenin sürdüğünü aktarmıştı.

MİLAS'TAN SONRA BODRUM'DA DA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Gün içinde Milas'taki yangının tamamen kontrol alındığını paylaşan Pakdemirli, Bodrum'dan da müjdeli haberi verdi. Yaptığı son paylaşımda Bakan Pakdemirli, "Bodrum yangını kontrol altında. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 13'üncü günde de devam ediyor.