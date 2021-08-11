Bodrum'daki yangında 20 hektar makilik alan yandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Karakaya mevkiinde 9 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bodrum ilçesinde 5 mahalleyi birbirine bağlayan Karakaya mevkisinde dün saat 15.00 sıralarında makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu Dereköy Mahallesi'ne sıçrayan yangına hava ve karadan müdahale edildi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangına, 30 arazöz, 10 itfaiye aracı, iş makineleri ve özel firmalara ait beton mikserleriyle müdahale edildi. Yerleşim yerlerine 50 metre kala yangın kontrol altına alınırken, rüzgarın etkisi ile Dereköy ve Peksimet mahallerine doğru ilerleyen alevlere 5 helikopter ile havadan müdahale edildi. Yanan alanlarda mahsur kalan kaplumbağalardan 10'u sağ kurtarılırken, 4'ü ise telef oldu. Havanın kararması üzerine gece görüş özelliği bulunan 1 helikopter ile söndürme çalışmalarına devam edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu gece saatlerinde kontrol altına alındı.Yaklaşık 20 hektarlık makilik alanın zarar gördüğü bölgede, soğutma çalışmaları sürüyor.