Bodrum'daki yangında mağdur olan vatandaşların yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz , Sosyal Yardımlaşma Vakfı görevlileri ile yangında zarar gören ev ve işyeri sahipleriyle bir araya geldi, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli